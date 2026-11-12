İpsala'da Kanal İpsala projesindeki çalışmalar sürüyor

Kerman, yaptığı açıklamada, Kaymakam Güzel ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı devam eden Kanal İpsala projesindeki çalışmaları inceledi.

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