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        İpsala'da Kanal İpsala projesindeki çalışmalar sürüyor

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı devam eden Kanal İpsala projesindeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        İpsala'da Kanal İpsala projesindeki çalışmalar sürüyor

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı devam eden Kanal İpsala projesindeki çalışmaları inceledi.

        Kerman, yaptığı açıklamada, Kaymakam Güzel ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

        Kanal İpsala projesinin ilçeye değer katacağını ifade eden Kerman, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

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