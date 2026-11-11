Meriç Nehri'nde balık bekleyen kedinin talihsizliği
Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan bir balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Dakikalarca balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam balığı alacağı sırada başka bir tekir kedinin sürpriziyle karşılaştı.
Edirne’de Meriç Nehri’nde balık tutan bir balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Dakikalarca balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam balığı alacağı sırada başka bir tekir kedinin sürpriziyle karşılaştı.
Balık sudan çıkar çıkmaz ortaya çıkan diğer kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı. Balığı almak için peşinden koşan kedi ise çabasına rağmen rakibine yetişemedi. Meriç Nehri kıyısında yaşanan ve görenleri gülümseten o anlar kameralara yansıdı.
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