Serebral palsili Kadir Berke, 6 ayda burnuyla kitap yazdı

EDİRNE'de ellerini ve ayaklarını kullanamayan doğuştan serebral palsi hastası, 2 üniversite mezunu Kadir Berke Öz (26), günlük hayatta karşılaştığı zorlukları burnuyla yazdığı kitapta anlattı. Kadir Berke, 6 ayda bitirdiği kitabına, 'Burnumdaki Kalemle Hayata Tutunmak' ismini verdi.

Kentte, doğumunda serebral palsi tanısı konulan, el ve ayaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz, ailesinin gayretiyle ilk ve orta öğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi'nde önce 4 yıllık 'Spor Yöneticiliği', ardından 2 yıllık 'Basım ve Yayım' bölümünü bitirdi. Günlük hayatında aktivitelerine devam eden Öz, burnuyla tablet ve telefon kullanarak bu alanda kendini geliştirdi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Öz, yerel gazetelerde spor yorumları yapmasının ardından 6 ay önce hayat hikayesini kaleme almaya karar verdi. Günlük hayatta karşılaştığı sorunları da ele alan Öz, 'Burnumdaki Kalemle Hayata Tutunmak' ismini verdiği kitabını tamamlayıp, yayına verileceği tarihi iple çekmeye başladı.

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'BURNUYLA HAYATA TUTUNDU'

Öz'ün babası, Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Öz (53), oğlunun yaşadıklarını anlatarak, "Kadir Berke, kollarını kullanamadığı için bütün ağırlığını burnuna verdi. Burnuyla telefonda veya bilgisayarda grafik tasarlamaları yapıyor, burnuyla yazılar yazıyor, sosyal medyayı kullanıyor. Kadir Berke'nin bütün haberleşmesi burnuyla oluyor. En önemlisi, hayata tutundu burnuyla. Evet kollarını kullanamıyor, konuşmasında bizim gibi konuşamıyor ama burnuyla öyle bir sosyalleşti ki Edirne'de hemen hemen herkesin tanıdığı bir genç oldu. Hiçbir şeyden geri kalmadı. Her alanda o engelliliği kendisine bir problem olarak görmedi. Her zaman alandaydı, sahadaydı. Devamlı yazılar yazdı, yorumlar yazdı. Buraya kadar geldi" dedi.

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'KÖŞE YAZARLIĞI YAPIYOR'

Kadir Berke'nin iyi bir futbol izleyicisi olduğunu söyleyen Öz, oğlunun yazılarına maç yorumlarıyla başladığını söyleyerek, "Kadir Berke, güzel bir futbol izleyicisi. Her konuyu çok iyi izliyor. Sabırlı, bizim 10 dakikada sıkıldığımız şeyi Kadir Berke belki 5 saatte yapıyor ama o 5 saat sabır gösteriyor. Bu, çok önemli bir artısı Kadir Berke'nin. Özellikle Kadir Berke, milli takım maçlarını, Trabzonspor maçlarını, futbolu izleyip küçük küçük yorumlar yapmaya başladı. Bu yorumları da sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım esnasında da tabii ki sizler gibi değerli gazeteci arkadaşlarımız hem il içinden hem il dışından, bunları görüyorlar, hep takipteler. Bu yorumlar hoşlarına gittiği için de iletişime geçip köşe yazarı yaptılar, Kadir Berke'yi. Tabii sadece spor da değil. Berke ile biz çok seyahat yaptığımızdan, ulaşımda karşılaşılan sorunlar, hava taşımacılığında veya kara yollarında bunlarla ilgili de yorumlar yaptı. Bunlar da güncel konular. Birçok köşe yazarı veya yazı işleri müdürü Berke ile iletişime geçip bu yorumlarını kullanmak istedi. Şu anda da Türkiye'de 1-2 haber sayfasında köşe yazarlığı yapıyor" diye konuştu.

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'6 AY İÇERİSİNDE KİTABI HAZIR HALE GETİRDİK'

Kitap yazma fikrinin çıkış noktasını da anlatan Yakup Öz, "Bir gün evde otururken, 'Ben bu yorumları yapıyorum, paylaşıyorum. Bunları bir araya getiremez miyiz' dedi. Bu düşüncesiyle yola çıkıldı. Evet belki olabilir ama şöyle yapalım, yorumlardan ziyade ilk başta kendini bir tanıt dedim. 'Doğru söylüyorsun baba' dedi. Ne yapabiliriz dedik kitap içerisinde. Bölümlere ayırdık. Sıkıntılı bir doğum süreci vardı, bunu yazabilirsin dedim. Eğitime başladığın zamanki sorunlar, problemler, bunlardan girebilirsin. Daha sonra üniversite hayatına, spor hayatına ki Berke bocce sporu da yapıyor, bunu yazabilirsin. Sonra engelliler için bir şey yapalım, erişilebilirlik olayı hep sözde, bunu yazalım dedi. Türkiye'de engellilerin hakları, annelerin babaların çektikleri gibi çok güzel konular söylemeye başladı. Bizler de bunları 16 madde haline getirdik. Ondan sonra da Berke 6 ay içerisinde bunların altını yavaş yavaş doldurdu ve kitabı da hazır hale getirdik" dedi.

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'HAYATTAN BIKMADIĞINI SÖYLÜYOR'

Oğlunun kitabına dair açıklama yapan Öz, "Oğlum şunu mesaj veriyor aslında. Bizler engelli değiliz Allah'a şükürler olsun ama bir engelli adayıyız. Bizler birçok şeye sıkılıyoruz, daralıyoruz. Kavgalar yapıyoruz, birbirimizi kırıyoruz, halimizden memnun değiliz ama Berke diyor ki; 'Ben sizin gibi kullanamıyorum elimi. Sizin gibi yürüyemiyorum ama ben hayatımdan bıkmadım. Ben bir şeyler öğretmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum' diyor. Çalışma durumu, eğitim durumu, sağlık durumunu kendi hayatından örnekleri vererek paylaştı. 16 bölüm olarak yaptık kitabı. Hemen hemen 6 ayı buldu yazması" ifadelerini kullandı.

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'GURUR DUYUYORUM'

Yakup Öz, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Kadir Berke ile biz baba ve oğul değil, arkadaşız. Kadir Berke'nin engelli durumu olmasına rağmen bu işlerin içerisinde olması beni ayrıca mutlu ediyor. Kendi alanında da belki birçok engelliye lokomotiflik yaptı. Yani lise yollarını birçok arkadaşına açtı. Normalde engelli çocuklar temel eğitim yapıp kenara ayrılıyordu ama Berke bu kapıyı açtı. Hem ortaöğretim hem üniversiteye bu çocukları taşıdı. Onun için Berke ile gurur duyuyorum, mutluyum. Beni çok mutlu ediyor. Beni mutlu ettiği için çevresindeki insanları da mutlu ediyor. Çok sosyal bir çocuk. Güler yüzlü bir çocuk. İnşallah hep böyle devam eder" dedi.