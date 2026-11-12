Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Takip edilen araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi

        Takip edilen araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçtan dışarı atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi. Durdurulan araçta sürücü V.Y. (27) ile yanındaki A.Y. (30) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Takip edilen araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçtan dışarı atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi. Durdurulan araçta sürücü V.Y. (27) ile yanındaki A.Y. (30) gözaltına alındı.

        Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karanlıkdere mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri V.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına bir çanta atıldı. Jandarmanın incelediği çantada 25 kutu içerisinde 1517 sentetik hap ele geçirildi. Araç ise takip sonucu durduruldu. Sürücü V.Y. ve yanındaki A.Y. gözaltına alındı. Öte yandan A.Y.’nin üzerinde ‘payp’ tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Serebral palsili Kadir Berke, 6 ayda burnuyla kitap yazdı
        Serebral palsili Kadir Berke, 6 ayda burnuyla kitap yazdı
        Trakya Üniversitesi öğrencileri RoboChallenge 2026'da üniversitelerini tems...
        Trakya Üniversitesi öğrencileri RoboChallenge 2026'da üniversitelerini tems...
        Edirne Valiliğinden eski Vali Necati Bilican için taziye mesajı
        Edirne Valiliğinden eski Vali Necati Bilican için taziye mesajı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci'den İpsala Belediyesine veda ziyareti
        Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci'den İpsala Belediyesine veda ziyareti
        İpsala'da Kanal İpsala projesindeki çalışmalar sürüyor
        İpsala'da Kanal İpsala projesindeki çalışmalar sürüyor