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        Edirne'de devamsız öğrenci sayısı azaldı

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, okullarda devamsızlık takibinin titizlikle sürdürüldüğünü ve bu alandaki oranların Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Edirne'de devamsız öğrenci sayısı azaldı

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, okullarda devamsızlık takibinin titizlikle sürdürüldüğünü ve bu alandaki oranların Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtti.

        Alireisoğlu, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı sunumda, eğitime yönelik çalışmaları en ince ayrıntısına kadar takip ettiklerini söyledi.

        Devamsızlık ve öğrenci takibi konusunda etkin bir mekanizma kurduklarını belirten Alireisoğlu, Valilik koordinesinde yürütülen projeler doğrultusunda eğitim süreçlerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade etti.

        Devamsızlık konusunu özellikle takip ettiklerini anlatan Alireisoğlu, şunları kaydetti:

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        "Bugün mesela merkez ilçede sabah saat 09.00'da dört tane öğrenci dışarıda olsa bizim haberimiz olur, sayın Valimizin haberi olur. Çocuğun annesini, babasını arar, okula davet ederiz. Devamsızlık konusunda takibimiz Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu sayın Valimizin talimatları ve geçen sene başlattığı proje doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu yılın başında toplam 436 devamsızlık yapan öğrenci bulunuyordu. Bu sayı kararlı çalışmalar sonucunda 40'a indirildi. Kalan öğrencilerde kısa süre içerisinde okula kazandırılacak."

        Okul müdürleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve rehber öğretmenlerin koordineli ve bire bir çalışarak süreci takip ettiğini belirten Alireisoğlu, bu güçlü işbirliği sayesinde öğrencilerin eğitimden kopmasının önüne geçildiğini sözlerine ekledi.

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        Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        En önemli hedefin Edirne'nin eğitimdeki başarısının artması olduğunu belirten Gegeoğlu, eğitime yönelik çalışmaları meclis olarak yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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