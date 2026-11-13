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        Edirne Belediyesi gıda israfıyla mücadele için Gastronomi Akademisi kuracak

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir gastronominin geliştirilmesi amacıyla Sürdürülebilir Gastronomi Akademisi kurmaya hazırlandıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Edirne Belediyesi gıda israfıyla mücadele için Gastronomi Akademisi kuracak

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir gastronominin geliştirilmesi amacıyla Sürdürülebilir Gastronomi Akademisi kurmaya hazırlandıklarını bildirdi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gencan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı​​​​​​​ ​​​​​​​ (COP31) kapsamında düzenlenen Döngüsel Gıda Sistemleri ve Gastronomi Şehirleri Girişimi'nin (ICFG) lansmanına ve Belediye Başkanları Diyaloğu'na katıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programda Gencan, Edirne'nin sürdürülebilir gastronomi, yerel üretim ve gıda israfıyla mücadele alanındaki çalışmalarını anlattı.

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        Edirne'nin köklü bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu belirten Gencan, bu mirasın korunmasının yalnızca geleneksel tariflerin yaşatılmasıyla sınırlı olmadığını, toprağın, suyun ve üretici emeğinin de korunması gerektiğini ifade etti.

        Gıda israfının üreticinin emeğini ve doğal kaynakları da etkilediğine dikkati çeken Gencan, "İsraf edilen her lokmayla birlikte çiftçimizin emeğini, toprağımızın bereketini ve geleceğimiz için ihtiyaç duyduğumuz suyu da kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediyenin Sıfır Atık Market uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 198 ton atığın yeniden ekonomiye kazandırıldığını aktaran Gencan, vatandaşların ilgisi üzerine uygulamanın ikinci şubesinin de açıldığını bildirdi.

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        Gencan, 24 işletmeyle yürütülen Sokak Hayvanları Dostu Restoran uygulaması kapsamında günlük yaklaşık bin litre uygun yemek artığının ayrı toplanarak sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirildiğini kaydetti.

        Edirne Sürdürülebilir Gastronomi Akademisi'ni hayata geçirmek üzere hazırlık yaptıklarını belirten Gencan, ilk uygulamayı Meriç Sosyal Tesisleri'nde başlatmayı planladıklarını ifade etti.

        Akademi kapsamında belediyeye ait mutfaklarda gıda kayıplarının hangi aşamalarda ve neden oluştuğunun ölçüleceğini aktaran Gencan, doğru satın alma, stok ve porsiyon yönetimiyle israfın azaltılacağını bildirdi.

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        Uygun organik atıkların kompost gibi yöntemlerle yeniden değerlendirileceğini belirten Gencan, elde edilecek deneyimin restoran, kafe ve otellerle paylaşılacağını, çocukların ve ailelerin de çalışmalara dahil edileceğini kaydetti.

        Gencan, gastronomi mirasını korumanın gelecek kuşaklara bereketli toprak, temiz su ve üretici emeğini de aktarmak anlamına geldiğini belirterek, uluslararası işbirliklerine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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