Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon lira ceza uygulandı

        Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon lira ceza uygulandı

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kentte çevre denetimlerinin sürdürüldüğünü, kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarının da titizlikle takip edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon lira ceza uygulandı

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kentte çevre denetimlerinin sürdürüldüğünü, kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarının da titizlikle takip edildiğini belirtti.

        Sarı, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı sunumda, müdürlüğün 2026 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Müdürlüğün kentsel dönüşüm faaliyetlerine değinen Sarı, bu yıl 22 riskli yapı tespit edildiğini, kira yardımının hane başına 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.

        Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Sarı, "Bu sene 22 adet riskli yapı tespiti yaptı arkadaşlarımız. Toplam 469 bin 704 lira ödeme yaptı Bakanlığımız. Elimizde riskli alan bir tane, Menzilahır Mahallesi." dedi.

        REKLAM

        Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sarı, denetimlerin yanı sıra atık taşımacılığına yönelik kontrollerin de sürdürüldüğünü ifade etti.

        Gümrük kapılarındaki denetimlere dikkati çeken Sarı, "Bu sene 19 bin 576 denetim oldu. Bu sene 18 bin 934 araç denetlendi gümrük kapılarımızda. Yani 339 bin 204 ton atık yüklü atık denetlenmiş oldu. Yine bu sene 60 milyon 753 bin 932 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

        Edirne'de imar barışından yararlanan hane sayısının 25 bin 517 olduğunu belirten Sarı, "İmar şubemizin yaptığı işlem sayısı bu sene 1983 tane." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğünün çalışmalarına da değinen Sarı, bu yıl 15 "ÇED olumlu" veya "ÇED gerekli değildir" kararı ile 79 "ÇED kapsam dışı" kararı verildiğini bildirdi.

        Sarı, "Bu sene denetim faaliyetleri toplam 193 oldu. 2026'da toplam uygunluk yazıları, geçici faaliyet belgesi ve izin işlemleri bu şubemizin 143'ü oldu." dedi.

        Yapı denetim faaliyetleri kapsamında Edirne'de 11 yapı denetim kuruluşu ve 14 hazır beton kuruluşunun bulunduğunu aktaran Sarı, bugüne kadar 236 yetki belgesi verildiğini kaydetti.

        Proje yapımı şubesinin bu yıl 47 yaklaşık maliyet dosyası ve 23 ihale dosyası hazırladığını belirten Sarı, kentte 182 aktif yapı kooperatifi bulunduğunu, 28 kooperatifin ise tasfiye halinde olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Milli Emlak Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Sarı, "2026 yılı merkez ve ilçe satışlarımızda toplam 20 satış yapıldı. 2/B başvurumuz 2 bin 183 adet oldu. Toplam gelirimiz bu tarihe kadar, Kasım 2026'ya kadar yaklaşık 159 milyon lira." diye konuştu.

        Edirne'deki doğal sit alanlarına ilişkin verileri de paylaşan Sarı, kentte bir birinci derece doğal sit alanı, bir kesin korunacak hassas alan, 15 nitelikli doğal koruma alanı ve 20 sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı bulunduğunu bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Edirne Belediyesi, COP31 kapsamında sürdürülebilir kent projeleri için fina...
        Edirne Belediyesi, COP31 kapsamında sürdürülebilir kent projeleri için fina...
        Edirne'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek
        Edirne'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek
        Edirne Belediyesi gıda israfıyla mücadele için Gastronomi Akademisi kuracak
        Edirne Belediyesi gıda israfıyla mücadele için Gastronomi Akademisi kuracak
        Tekirdağ'da İkiz Göller sonbaharın renklerine büründü
        Tekirdağ'da İkiz Göller sonbaharın renklerine büründü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de devamsız öğrenci sayısı azaldı
        Edirne'de devamsız öğrenci sayısı azaldı