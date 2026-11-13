Edirne, Selanik'te uluslararası turizm fuarında tanıtılıyor

Fuarda Edirne'nin özgün lezzetleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasının yanı sıra kentin "Tarihe Açılan Kapı" kimliği de ön plana çıkarılıyor.

Müdürlük, GoTürkiye-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) standında kentin turizm potansiyelini uluslararası ziyaretçilere ve sektör temsilcilerine tanıtıyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-15 Kasım tarihlerinde Selanik Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Edirne de yer aldı.

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