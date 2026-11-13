Edirne'de polis eşlerinden eğitim ve sağlığa destek sergisi: Örnek dayanışma

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla sergi açıldı.

Edirne'de eğitimden sağlığa kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine katkı sunmayı hedefleyen organizasyonda, elde edilecek gelir şehit çocukları ve teşkilat mensuplarının aileleri için kullanılacak. Edirne'de Keleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen sergi yoğun ilgi gördü ve tüm ürünler kısa sürede tükendi. Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

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Poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme, pasta gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Sergideki stantları ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer ile eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan, hem alışveriş yaptı hem de emek veren polislere ve eşlerine teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, serginin her yıl anlamlı bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu belirterek, organizasyona yalnızca polis ailelerinin değil, Edirnelilerin de yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Derneğin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 100'ün üzerinde çocuğa burs imkânı sağlandığını kaydeden Sezer, bu tür faaliyetlerin emniyet teşkilatı içerisindeki yardımlaşma ve dayanışmayı da güçlendirdiğini söyledi.

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"185 çocuğa 1 milyon 196 bin liralık burs"

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ise emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaparken en büyük desteği ailelerinden aldığını belirtti. Polis Eşleri Derneği'nin faaliyetlerinin bu dayanışma anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Ayhan, derneğin son bir yıldaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Derneğin Edirne Şubesi'nin, eşi Canan Ayhan'ın başkanlığında yürüttüğü faaliyetler sonucunda 185 çocuğa toplam 1 milyon 196 bin lira burs desteği sağlandığını açıklayan Ayhan, bu katkının öğrencilerin eğitim hayatlarında yalnız olmadıklarını hissettiren önemli bir destek olduğunu söyledi.

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Düzenlenen serginin de bu yardımlaşma faaliyetlerinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Ayhan, elde edilecek gelirin emniyet teşkilatı mensupları ile şehit çocuklarının burs ve sağlık giderleri başta olmak üzere çeşitli hayır hizmetlerinde değerlendirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şehit ailelerinin de katılımıyla kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları dolaşarak yaptıkları alışverişlerle organizasyona destek oldu.

Öte yandan, program kapsamında yapılması planlanan müzik gösterileri Malatya'daki helikopter kazası olması sebebiyle iptal edildi.