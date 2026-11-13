Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Uluslararası kano temsilcilerinden Vali Sezer'e ziyaret

        Uluslararası kano temsilcilerinden Vali Sezer'e ziyaret

        Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Kano Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve TED Edirne Koleji ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Uluslararası kano temsilcilerinden Vali Sezer'e ziyaret

        Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Kano Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve TED Edirne Koleji ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

        Valilikte gerçekleşen ziyarette, kano ve kürek sporunun gelişimi, uluslararası spor organizasyonları ve Edirne’nin su sporları alanındaki potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Edirne’nin doğal güzellikleri ve su kaynaklarının su sporları açısından sunduğu imkanların da değerlendirildiği ziyarette, kentte kano ve kürek sporlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        REKLAM

        Vali Yunus Sezer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Edirne'de polis eşlerinden eğitim ve sağlığa destek sergisi: Örnek dayanışm...
        Edirne'de polis eşlerinden eğitim ve sağlığa destek sergisi: Örnek dayanışm...
        Edirne, Selanik'te uluslararası turizm fuarında tanıtılıyor
        Edirne, Selanik'te uluslararası turizm fuarında tanıtılıyor
        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret
        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu
        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu
        Edirne Belediyesi, COP31 kapsamında sürdürülebilir kent projeleri için fina...
        Edirne Belediyesi, COP31 kapsamında sürdürülebilir kent projeleri için fina...
        Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon lira ceza uygulandı
        Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon lira ceza uygulandı