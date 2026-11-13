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        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret

        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret

        Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile bölge müftüleri katıldı.

        Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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