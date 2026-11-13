Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile bölge müftüleri katıldı.

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

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