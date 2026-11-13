Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Giriş: 13.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile bölge müftüleri katıldı.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.
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