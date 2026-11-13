Marmara için 'şiddetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın şiddetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi. 15 Kasım 2026 pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.