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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu (2)

        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu (2)

        TRAFİĞE KAPALI CADDEDE AĞAÇ DEVRİLDİ

        Edirne'de, kuvvetli rüzgar nedeniyle, kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bir büfenin yanındaki ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Edirne Belediyesi ekipleri de ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Büfe sahibi Mücahit Emir, olayda kimseye zarar gelmemesinin içlerini rahatlattığını belirterek, "Dükkanda iki kişiydik. O anda rüzgarı hissettik. O rüzgara dayanamadı ve devrildi. Devrilirken de bizim dolabımız sanırım biraz düşüşünü hafifletti. Çok şükür ne bize ne müşterimize ne de yoldan geçen vatandaşa zarar vermedi. Çok kalabalık bir cadde. İlginçtir ki kimseye dokunmadan devrildi" dedi.

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        KIRKLARELİ'DE MOTOKURYELERE YASAK GETİRİLDİ

        Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli fırtına nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13.11.2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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