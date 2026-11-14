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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak yeni şeyler keşfediyor ve üretme fırsatı buluyor.

        Çocukların birlikte öğrenmelerini ve eğlenerek gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.

        - Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu'ya ziyaret

        Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'yu ziyaret etti.

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        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ciğerci, İl Müdürü Tohumcu ile bir araya geldi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        - LÖSEV temsilcilerinden Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu'ya ziyaret

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) temsilcileri, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'yu ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa LÖSEV İl Koordinatörü Ece Kuray ve İstanbul Avrupa LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Seyran Vergili, İl Müdürü Tohumcu ile bir araya geldi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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