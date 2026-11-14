Meriç'te Halk Eğitimi Merkezi kursları ziyaret edildi

Ziyarette, Meriç Alibey Köyü Fıstık Festivali'nde gösterilen özverili çalışmalar ve katkılar dolayısıyla öğretmen ve kursiyerlere teşekkür edildi.

Ocak, beraberindeki şube müdürleriyle gerçekleştirdiği ziyarette öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti.

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