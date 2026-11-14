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        Meriç'te Halk Eğitimi Merkezi kursları ziyaret edildi

        Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Meriç'te Halk Eğitimi Merkezi kursları ziyaret edildi

        Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti.

        Ocak, beraberindeki şube müdürleriyle gerçekleştirdiği ziyarette öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

        Ziyarette, Meriç Alibey Köyü Fıstık Festivali'nde gösterilen özverili çalışmalar ve katkılar dolayısıyla öğretmen ve kursiyerlere teşekkür edildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Canan Özaltınkıran, kurumda yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında heyete bilgi verdi.

        Ziyaret, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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