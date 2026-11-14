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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

        Hudut birliklerince Gemici köyü kırsalında gerçekleştirilen kontrollerde, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz tanıma ve kimlik sorgulamasında şüphelilerden M.G.’nin (48), FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli M.A. (23) hakkında ise çeşitli suçlardan devam eden adli dosyalar ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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