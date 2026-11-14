Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Hudut birliklerince Gemici köyü kırsalında gerçekleştirilen kontrollerde, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz tanıma ve kimlik sorgulamasında şüphelilerden M.G.’nin (48), FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli M.A. (23) hakkında ise çeşitli suçlardan devam eden adli dosyalar ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

REKLAM

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.