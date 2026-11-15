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        Keşan'da Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı düzenlendi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde "Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Keşan'da Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı düzenlendi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde "Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı" düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konferans Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın sunumuyla gerçekleştirildi.

        Konferansta, bölgede afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve deprem farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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