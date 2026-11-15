Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden FETÖ üyesi olduğu iddia edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli M.A'nın (23) ise "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "yağma" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından çeşitli mahkemelerde istinaf dosyalarının bulunduğu belirlendi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Gemici köyü sınırlarındaki askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakaladı.

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