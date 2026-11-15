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        Edirne Mevlevihanesi'nde bir asır sonra Mesnevi dersi

        Bir asır sonra kapılarını yeniden açan Edirne Mevlevihanesi'nde Mesnevi dersi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Edirne Mevlevihanesi'nde bir asır sonra Mesnevi dersi

        Bir asır sonra kapılarını yeniden açan Edirne Mevlevihanesi'nde Mesnevi dersi verildi.

        Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl Anadolu ve Balkanlar’a hizmet veren ve 101 yıl önce yıkılan Edirne Mevlevihanesi, Vali Yunus Sezer’in talimatıyla yeniden ihya edildi.

        Ekim ayı sonunda hizmete açılan mevlevihanede sema, ney, ebru ve tezhip kurslarının yanı sıra sohbet programları da düzenleniyor.

        Programda konuşan yazar Fatih Çıtlak, Mevlana'nın Fatiha-i Mesnevi olarak anılan ilk 18 beyti bizzat kaleme aldığını, sonraki beyitleri ise Hüsameddin Çelebi’ye yazdırdığını belirtti.

        Kamışın neye dönüşürken geçirdiği aşamalar üzerinden insanın kötü duygulardan arınmasını anlatan Çıtlak, Mevlana'nın "Hatasız dost arayan dostsuz kalır" sözünü hatırlattı.

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        Çıtlak, insanları ön yargıyla değerlendirmemek ve "ben" yerine "biz" diyebilmek gerektiğini söyledi.

        Mesnevi derslerinin sürdürülmesi çağrısında bulunan Çıtlak, mevlevihanenin adabına uyarak burada hizmet etmek isteyenlere destek vereceklerini belirtti.

        Çıtlak, "Kim gelirse buraya hizmet etmek için hepsi baş tacı. Buranın adabına uysun, biz onların arkasında da duralım. Ama bu ocak sönmesin. Edirne burada bu tarihi yazsın." dedi.

        Programın ardından, yazar Fatih Çıtlak'ın da katılımıyla İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ve semazenler sema mukabelesi yaptı.

        Programa Vali Yunus Sezer, eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İl Müftüsü Burhan Çakır, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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