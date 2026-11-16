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        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı

        EDİRNE'de servis minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü İsmail Çiftçi (70) ile eşi Münüre Çiftçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı

        EDİRNE'de servis minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü İsmail Çiftçi (70) ile eşi Münüre Çiftçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Edirne-Süloğlu kara yolunun Köşençiftliği köyü sapağında meydana geldi. Köy yolundan ana yola çıkan İsmail Çiftçi yönetimindeki 22 EN 282 plakalı otomobil ile fabrika personelini taşıyan Meyyit D.'nin kullandığı 22 AFF 998 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araç da yol kenarına savruldu. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki İsmail Çiftçi ile eşi Münüre Çiftçi'nin öldüğü belirlendi. Minibüste yaralanan Seynep A., Volkan G. Ahmet Ç. ve Şadan A. ise Sultan 1'inci Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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        Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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