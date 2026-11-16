Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Keşan Kent Müzesi'nde ara tatil atölye programları başladı

        Keşan Kent Müzesi'nde ara tatil atölye programları başladı

        Keşan Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik "Müze Keşan Ara Tatil Atölye Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Keşan Kent Müzesi'nde ara tatil atölye programları başladı

        Keşan Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik "Müze Keşan Ara Tatil Atölye Programı" başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kent Müzesi bünyesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların ara tatili verimli, üretken ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

        Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde hazırlanan program, bugün saat 15.00'te 6-10 yaş grubuna yönelik "Glitter Boyama Süsleme Atölyesi" ile başlıyor.

        Etkinlikler kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 14.00 ve 15.00'te iki seans halinde 4-6 yaş grubu için "Minik Ellerle Boyama Atölyesi" gerçekleştirilecek. Program, 18 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te 7-12 yaş grubuna yönelik "İleri Dönüşüm Vazo Süsleme Atölyesi" ve 19 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da yine aynı yaş grubuna hitap eden "Yel Değirmeni Atölyesi" ile devam edecek.

        REKLAM

        Atölye programı, 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'te 7-12 yaş grubundaki çocukların Öğretmenler Günü'ne özel hazırlayacağı "Çiçek Buketi Atölyesi" ile sona erecek.

        Atölyelere katılmak isteyenlerin "0546 979 7614" numaralı telefondan kayıt yaptırabileceği ve detaylı bilgi alabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Edirne'de kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak
        Edirne'de kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı
        Edirne'de gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" Konferansı düzenlendi
        Edirne'de gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" Konferansı düzenlendi
        Hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca kazada hayatını kaybetti: Kaza a...
        Hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca kazada hayatını kaybetti: Kaza a...
        Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 ki...
        Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 ki...