Keşan Kent Müzesi'nde ara tatil atölye programları başladı

Keşan Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik "Müze Keşan Ara Tatil Atölye Programı" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kent Müzesi bünyesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların ara tatili verimli, üretken ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde hazırlanan program, bugün saat 15.00'te 6-10 yaş grubuna yönelik "Glitter Boyama Süsleme Atölyesi" ile başlıyor.

Etkinlikler kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 14.00 ve 15.00'te iki seans halinde 4-6 yaş grubu için "Minik Ellerle Boyama Atölyesi" gerçekleştirilecek. Program, 18 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te 7-12 yaş grubuna yönelik "İleri Dönüşüm Vazo Süsleme Atölyesi" ve 19 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da yine aynı yaş grubuna hitap eden "Yel Değirmeni Atölyesi" ile devam edecek.

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Atölye programı, 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'te 7-12 yaş grubundaki çocukların Öğretmenler Günü'ne özel hazırlayacağı "Çiçek Buketi Atölyesi" ile sona erecek.

Atölyelere katılmak isteyenlerin "0546 979 7614" numaralı telefondan kayıt yaptırabileceği ve detaylı bilgi alabileceği bildirildi.