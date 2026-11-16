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        Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 809 bine yaklaştı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 808 bin 967 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 809 bine yaklaştı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 808 bin 967 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Tekirdağ'da 404 bin 303, Edirne'de 218 bin 46, Kırklareli'nde ise 186 bin 618 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye genelinde ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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