Edirne'de "Bir Fasıl İki Yorum" konseri düzenlenecek
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Fasıl İki Yorum" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Giriş: 16.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Fasıl İki Yorum" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün üstlendiği konserde solistler Orçun Çabuk ve Müzeyyen Çağlar sahne alacak.
Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda gerçekleştirilecek.
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