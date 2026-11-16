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        Edirne'de "Bir Fasıl İki Yorum" konseri düzenlenecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Fasıl İki Yorum" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Edirne'de "Bir Fasıl İki Yorum" konseri düzenlenecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Fasıl İki Yorum" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

        Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün üstlendiği konserde solistler Orçun Çabuk ve Müzeyyen Çağlar sahne alacak.

        Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda gerçekleştirilecek.

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