Edirne'deki tarihi çarşıda yanık kokusunun kaynağı bulundu
Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine çarşıya gelen ekipler, kokunun geldiği değerlendirilen bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü gerçekleştirdi.
Yapılan incelemede kokunun, vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi.
Işıklandırma kapatılırken esnafa gerekli önlemleri alması yönünde uyarıda bulunuldu.
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının geçmişte büyük bir yangın geçirdiğini hatırlatarak, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.
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