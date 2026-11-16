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        Edirne'deki tarihi çarşıda yanık kokusunun kaynağı bulundu

        Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Edirne'deki tarihi çarşıda yanık kokusunun kaynağı bulundu

        Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

        Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine çarşıya gelen ekipler, kokunun geldiği değerlendirilen bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü gerçekleştirdi.

        Yapılan incelemede kokunun, vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi.

        Işıklandırma kapatılırken esnafa gerekli önlemleri alması yönünde uyarıda bulunuldu.

        Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının geçmişte büyük bir yangın geçirdiğini hatırlatarak, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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