Edirne'deki tarihi çarşıda yanık kokusunun kaynağı bulundu

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının geçmişte büyük bir yangın geçirdiğini hatırlatarak, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine çarşıya gelen ekipler, kokunun geldiği değerlendirilen bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü gerçekleştirdi.

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