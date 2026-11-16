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        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri

        Edirne'de kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla kadın kooperatifleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri

        Edirne'de kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla kadın kooperatifleri ziyaret edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü kapsamında Uzunköprü Kadın Eli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Rumeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

        Kooperatiflerin üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan görevliler, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılmasına yönelik iş birliği imkanları ve proje önerilerini değerlendirdi.

        Kadın emeğinin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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