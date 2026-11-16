Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu yatırım programlarını anlattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu yatırım programlarını anlattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentteki yatırım programlarının devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu yatırım programlarını anlattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentteki yatırım programlarının devam ettiğini belirtti.

        Tohumcu, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı açıklamada, kentte sürdürülen ve yatırım programına alınan sosyal hizmet projelerine ilişkin bilgi verdi.

        Tohumcu, Edirne genelinde planlanan yatırımlar ve devam eden çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

        Keşan Engelsiz Yaşam Merkezinin yatırım programına eklendiğini belirten Tohumcu, azami 63 kişiye hizmet sunacak şekilde projelendirileceğini de kaydetti.

        Keşan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin de 2026 yılı yatırım programına dahil edildiğini ifade eden Tohumcu, merkezin azami 100 kişiye hizmet verecek kapasitede projelendirileceğini kaydetti.

        REKLAM

        Tohumcu, İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi yapım işinin de programa alındığını dile getirdi.

        Edirne'deki 200 kişilik yeni huzurevinin yapım işinin sürdüğünü anlatan Tohumcu, program dahilinde olan projelerin hızla tamamlanması için gayret edeceklerini kaydetti.

        Bakanlığın başlattığı İyilik Var Platformu hakkında bilgi veren Tohumcu, "Kurumlarımızda yer alan vatandaşlarımıza, öğrencilere destek olabilirsiniz. Bir matematik öğretmeni çocuklarımıza haftanın belirli günleri isteği doğrultusunda ders verebilir. Herkes yaptığı işle ilgili bu platformdan destek olabilir. Güzel anlamlı bir çalışma başlatıldı devamının geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin genç yaşlı, kadın erkek, küçük büyük demeden desteğe devam ettiğini söyledi.

        Ekiplerin güzel ve yararlı işlere imza attığını anlatan Gegeoğlu, kendilerinin de destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti
        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti
        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri
        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri
        Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
        Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
        Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri
        Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri
        Trakya Üniversitesinden özel yetenekli öğrencilere, öğretmenlere ve veliler...
        Trakya Üniversitesinden özel yetenekli öğrencilere, öğretmenlere ve veliler...
        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı