Engelli bireyi yolun karşısına mahalle bekçisi geçirdi

EDİRNE'de çarşı ve mahalle bekçisi Cem Gül’ün, yolun karşısına geçmek isteyen engelli bireye yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Örnek davranışı nedeniyle bekçi Gül'e, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından hediye takdim edildi.

Edirne’de, geçen cumartesi günü trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde yorulan engelli bir birey banka oturdu. Bu sırada durum fark eden çarşı ve mahalle bekçisi Cem Gül, engelli bireye yardım ederek koluna girdi. Engelliyi cadde başında yolun karşısına geçiren bekçi Gül, güvenli şekilde gideceği yere ulaşmasını sağladı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bekçi Cem Gül'ün duyarlı davranışından dolayı tebrik edildiği belirtildi. Paylaşımda ayrıca İl Emniyet Müdürü Ayhan tarafından, görevlerindeki özverili çalışmaları ve başarıları nedeniyle Gül’e ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeline hediye verildiği kaydedildi.