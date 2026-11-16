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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)

        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)

        ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

        Edirne-Süloğlu kara yolunun Köşençiftliği köyü sapağında servis minibüsü ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden İsmail Çiftçi ile Münüre Çiftçi için Köşençiftliği köyünde cenaze namazı kılındı. Çiftin evinden helallik alınarak cenazeleri köy camisine getirildi. Edirne Belediye Meclis Üyesi Bedrettin Kapu’nun eşi, belediye personeli Bahar Kapu’nun anne ve babası olan İsmail ve Münüre Çiftçi'nin cenazesine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ailenin dost ve yakınları katıldı. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İsmail ve Münüre Çiftçi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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