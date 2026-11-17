Edirne'de 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Uzunköprü ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.11.2026 - 09:00 Güncelleme:
Uzunköprü ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.S'yi durdurdu.
Sorgulamada, O.S'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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