Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Jandarma çalınan 11 ton cevizin 3 tonunu ele geçirerek sahibine iade etti

        Jandarma çalınan 11 ton cevizin 3 tonunu ele geçirerek sahibine iade etti

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 11 ton cevizin çalınması ile ilgili yürütülen çalışmalarda 3 ton ceviz ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Jandarma çalınan 11 ton cevizin 3 tonunu ele geçirerek sahibine iade etti

        Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 11 ton cevizin çalınması ile ilgili yürütülen çalışmalarda 3 ton ceviz ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

        Hasanpınar köyünde 13 Kasım'da A.Ş. isimli şahıs, yaklaşık 11 ton ceviz alımı konusunda M.C.Y. isimli şahısla anlaştığını, cevizlerin kantarda tarttırılmak üzere götürüldüğünü ancak daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek şikâyetçi oldu. Olayın ardından Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince başlatılan araştırmada, şüpheli M.C.Y.’den yaklaşık 3 ton cevizi satmak amacıyla 5 kişinin satın aldığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, 3 ton cevizi jandarma ekiplerine rızalarıyla teslim etti. Ele geçirilen cevizler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        REKLAM

        Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül
        Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül
        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçiye ödül
        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçiye ödül
        Engelli bireyi yolun karşısına mahalle bekçisi geçirdi
        Engelli bireyi yolun karşısına mahalle bekçisi geçirdi
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)
        Çocuklar ara tatillerini müzedeki atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor
        Çocuklar ara tatillerini müzedeki atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor
        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti
        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti