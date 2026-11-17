CİHAN DEMİRCİ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, cep telefonu, tablet, televizyon ve saç kurutma makinesi gibi günlük yaşamda sık kullanılan birçok cihazın elektromanyetik alan etkisi oluşturduğunu belirterek, bu cihazların bilinçli ve amacına uygun kullanılması uyarısında bulundu.

Daşdağ, Trakya Üniversitesinde "Elektromanyetik kirlilik ve sağlık" konulu konferansa katılmak için geldiği Edirne'de AA muhabirine, saç kurutma makinesinden akıllı telefona, televizyondan tablete, saatlerden otomobillere kadar pek çok cihazın elektromanyetik alan oluşturduğunu belirtti.

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Elektromanyetik dalgaların sağlık alanında teşhis ve tedaviden iletişim teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Daşdağ, bu teknolojilerin doğru ve kontrollü kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

- ⁠Cep telefonlarının kullanımında dikkatli olunmalı

Cep telefonlarının yalnızca bir iletişim aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Daşdağ, cihazların bataryalarından kaynaklanan düşük frekanslı manyetik alanlar ile iletişim sırasında kullanılan radyo frekans dalgalarının elektromanyetik maruziyette etkili olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının 2011 yılında radyo frekans elektromanyetik alanları "2B grubu muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırdığını hatırlatan Daşdağ, bu değerlendirmenin cep telefonu kullanımının kesin olarak kansere neden olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

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Cep telefonlarının beyin dokusu, sinirsel iletim ve tümörlerle ilişkisi üzerine bilimsel araştırmaların sürdüğünü aktaran Daşdağ, özellikle uzun süreli ve yakın mesafeli kullanım konusunda dikkatli olunmasını önerdi.

- Çocuk sahibi olmak isteyenlere özel tavsiye

Elektromanyetik alanlara maruziyet konusunda çocukların özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Daşdağ, ebeveynlerin çocukların teknoloji kullanım alışkanlıklarını kontrol etmesinin önemine işaret etti.

Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere de günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmelerini öneren Daşdağ, "Ben özellikle çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlere elektromanyetik diyeti veya elektromanyetik detoksu öneriyorum. Ebeveynlerin mümkün olduğunca gereksiz maruziyeti azaltmaları, cihazları sınırlı ve kontrollü kullanmaları önemli." dedi.

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Bazı araştırmalarda ebeveynlerin mesleki ve çevresel elektromanyetik alan maruziyetleri ile çocuk sağlığı arasındaki olası ilişkilerin incelendiğini belirten Daşdağ, bu konudaki bilimsel çalışmaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

- Saç kurutma makinesine de dikkati çekti

Evlerde kullanılan elektrikli aletlerin de elektromanyetik alan oluşturabildiğini anlatan Daşdağ, saç kurutma makinelerinin özellikle düşük frekanslı manyetik alan bakımından dikkate alınması gereken cihazlar arasında bulunduğunu söyledi.

Çocukların saçlarının hava koşulları uygunsa doğal yollarla kurutulmasını öneren Daşdağ, makine kullanılması gerektiğinde cihazın mümkün olduğunca uzaktan tutulmasını tavsiye etti.

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- Gece ekran kullanımı uyku düzenini bozabilir

Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranlarından yayılan mavi ışığın uyku düzeni üzerindeki etkilerine de değinen Daşdağ, özellikle akşam saatlerinde ekran kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti.

Mavi ışığın gündüz saatlerinde uyanıklığa katkı sağladığını ancak akşam saatlerinde yoğun maruziyetin melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabildiğini anlatan Daşdağ, bunun biyolojik saati etkileyebileceğini kaydetti.

Uyku ortamının karanlık olması gerektiğini vurgulayan Daşdağ, "Benim önerim, mümkünse en geç saat 22.00'de uyumak ve karanlık bir odada dinlenmek. Özellikle uyumadan önce telefon ve tablet kullanımını azaltmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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- Ekran karşısında 20-20-20 kuralı

Uzun süre ekran karşısında kalmanın göz sağlığını da etkileyebileceğini belirten Daşdağ, ekrana odaklanıldığında göz kırpma sıklığının azaldığını ve bunun göz kuruluğuna yol açabildiğini söyledi.

Göz yorgunluğunu azaltmak için 20-20-20 kuralını öneren Daşdağ, "20 dakika boyunca ekrana baktıysak, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya bakmalıyız. Bu yöntem gözlerimizi dinlendirmemize ve odaklanma yorgunluğunu azaltmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiğini de vurgulayan Daşdağ, belirli aralıklarla göz, baş ve boyun hareketleri yapılmasını önerdi.

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Daşdağ, teknolojinin tamamen hayat dışına çıkarılmasının mümkün olmadığını, önemli olanın cihazları bilinçli kullanmak ve gereksiz elektromanyetik alan maruziyetini azaltacak alışkanlıklar geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.