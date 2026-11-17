Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Aralarında yolcu taşımacılığı hissedarları ve araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ihaleye katılan bazı kişilerin "ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları" öne sürüldü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyenin nisan ayında yapılacağını duyurduğu 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantaya ilişkin ihale hakkında soruşturma yürütüldü.

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