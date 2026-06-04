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        Edirne Emniyet Müdürlüğü halı saha turnuvasında şampiyon oldu

        Edirne'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Kurumlar ve Kuruluşlar Arası 30 Yaş ve Üstü Gençlik Haftası Halı Saha Futbol Turnuvası'nı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Edirne Emniyet Müdürlüğü halı saha turnuvasında şampiyon oldu

        Edirne'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Kurumlar ve Kuruluşlar Arası 30 Yaş ve Üstü Gençlik Haftası Halı Saha Futbol Turnuvası'nı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü kazandı.

        Kentteki bir spor tesisinde gerçekleştirilen ve 28 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

        Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın yönettiği müsabakada rakibini 8-2 mağlup eden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu.

        Karşılaşmanın ardından Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, şampiyon olan takıma kupa ve tüm sporculara madalyalarını verdi.

        Müsabakayı izleyen Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse ,Edirne Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Muzaffer Yıldırım da sporcuları tebrik etti.

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