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        Edirne'de Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete Uygulama Eğitimi düzenlendi

        Edirne'de Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete (Bitki Reçetesi) Uygulama Eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Edirne'de Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete Uygulama Eğitimi düzenlendi

        Edirne'de Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete (Bitki Reçetesi) Uygulama Eğitimi düzenlendi.

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, bitki koruma ürünlerinin etkin ve doğru kullanımının teşvik edilmesi, üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla hayata geçirilen B-Reçete Sistemi kapsamında sunum yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ile Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bitki koruma ürünlerinin uygulanması ve denetlenmesi ile toptan ve perakende satışı ve depolanmasına ilişkin yönetmelikler hakkında bilgilendirme yaptı.

        Program kapsamında B-Reçete Sisteminin uygulama süreci, pilot illerde yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik alınan tedbirler katılımcılarla paylaşıldı.

        Sunumların ardından katılımcıların B-Reçete Sistemine ilişkin soruları yanıtlanırken, sistemin uygulanmasında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

        Eğitime saha personeli, sektör paydaşları, bitki koruma ürünü bayileri, uygulayıcılar ve üreticiler katıldı.



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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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