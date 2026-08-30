Edirne Gastronomi Festivali için hazırlıklar sürüyor

Edirne Valiliği tarafından düzenlenmesi planlanan “Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali”nin hazırlıkları sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festival çalışmaları kapsamında Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, yönetim kurulu üyesi Durmuş Yılmaz ve Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin ile bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak’ın da katıldığı görüşmede, festival hazırlıkları ile Edirne’nin gastronomi değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Soytürk, Edirne’nin eşsiz lezzetlerini "topraktan sofraya, sofradan dünyaya" taşıma hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.