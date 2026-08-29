Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 22 AAB 256 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 33 BEJ 833 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile arkasında bulunan B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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