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        Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 22 AAB 256 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 33 BEJ 833 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile arkasında bulunan B.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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