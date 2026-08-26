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        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı

        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı

        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, oda başkanları, dernek temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, kentin tanıtımına ve turizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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