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        Edirne Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona gelindi

        Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Edirne Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona gelindi

        Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla 2024 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında tarihi kaynaklar ve eski fotoğraflar incelendi.

        Yapının aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla temel kazısı yapıldı. Çıkan izler doğrultusunda hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı.

        Ardından uygulama çalışmalarına geçildi.

        Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca yürütülen proje kapsamında yapım çalışmaları tamamlandı.

        Tarihi mevlevihanenin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

        - Edirne Mevlevihanesi hakkında

        Tarihi kaynaklara göre, 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi’nde, caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

        Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethaneden cami minaresinin gölgesinin ulaştığı alandaki evlere her gün ekmek, perşembe günleri ise pilav ve zerde ikram ediliyordu.

        Konya ve Afyonkarahisar mevlevihaneleri kadar önemli kabul edilen Edirne Mevlevihanesi'nin ilk postnişinin, Mevlana'nın torunu Celalettin Çelebi olduğu belirtiliyor.

        Kayıtlarda, 1752'de meydana gelen depremde zarar gören mevlevihanenin 1753'te onarıldığı, 1909'da ise yine tamir edildiği bilgisi yer alıyor.

        Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak kullanıldı. Yapı, daha sonra Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

        Muradiye Camisi'nin haziresinde, mevlevihanenin şeyhlerinden Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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