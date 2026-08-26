Edirne talikasını yaşatan mesleğe ulusal standart

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı'nın yaşattığı talikacılık mesleği, ulusal meslek standardına kavuştu.

Geçmişte ulaşım amacıyla kullanılan dört tekerlekli, yaylı ve üstü kapalı at arabası talikanın yapımını kapsayan "Talikacı (seviye 6) Ulusal Meslek Standardı", Resmi Gazete'de yayımlanan sekiz geleneksel meslek standardı arasında yer aldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ" ile yemenici ve bastoncu meslekleri "seviye 4", talikacı, ebru sanatkarı, katı (kağıt oyma) sanatkarı, keçeci, kalemişi sanatkarı ve tezhip sanatkarı meslekleri ise "seviye 6" olarak belirlendi.

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Standartta talika, yaylı at arabası ve orijinal ölçüleri doğru orantıyla küçültülerek hazırlanan modeli, Edirne talikası ise "Edirne'ye özgü, karşılıklı çift makasları bulunan yaylı at arabası çeşidi" olarak tanımlandı.

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına sahip Özcan Abacı da Türkiye'nin ender talika ustaları arasında yer alıyor.

Abacı, ahşabı işleyerek talika ve faytonların aslına sadık, beşte bir ölçekli minyatürlerini üretiyor ve talikacılık sanatını oğluna da öğretiyor.

- Talikacılığın üretim aşamaları tanımlandı

Abacı, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıllık çalışmanın ardından geleneksel el sanatlarının sekiz dalında ulusal meslek standardı hazırlandığını söyledi.

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Talikacılığın da bu meslekler arasında yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirten Abacı, "Bu benim açımdan güzel bir gelişme oldu. Standart, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre talikacılık seviye 6 olarak belirlendi. Bu seviyede bilgi ve becerinin yanında uzmanlık gerektiren işler yer alıyor." dedi.

Abacı, standartta iş sağlığı ve güvenliğinden ahşap seçimine, ölçülendirmeden tekerlek ve kasa yapımına, boyama ve süslemeden parçaların birleştirilmesine kadar talikacılık mesleğinin üretim aşamalarının tanımlandığını anlattı.

Ulusal meslek standardında Edirne talikasının kente özgü bir at arabası olarak tanımlanmasının kültürel mirasın korunması açısından önemli olduğunu dile getiren Abacı, düzenlemenin hem Edirne'nin hem de Edirne talikasının tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

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- "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmanın onurunu yaşıyor

Talikacılık alanında 2024 yılında Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'ne kaydedilen Abacı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını hatırlattı.

Bu ünvana layık görülmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Abacı, "Neşet Ertaş ile aynı ödülün sahibi olmak benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Abacı, talikacılık sanatının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla oğlunu da bu alanda yetiştirdiğini sözlerine ekledi.