Edirne'de mera projesiyle köylerde hayvancılığın güçlendirilmesi hedefleniyor

Edirne'de SoGreen Mera Projesi kapsamında köylerin mera alanlarının iyileştirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilere yönelik yatırımların planlanmasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Havsa'da düzenlenen toplantıya Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Ofisi Koordinatörü Dilara Güner, Teknoloji ve Sanayi Birimi Uzmanı Dr. Ahmet Taner Aydın, muhtarlar ve teknik personel katıldı.

Toplantıda Musulça, Arpaç, Hasköy, Geçkinli, Habiller, Süloğlu'nun Küküler ve Söğütlüdere köylerindeki mera alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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Proje kapsamında hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, üreticilere hizmet verecek tesis yatırımlarının planlanması, yem üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Katılımcılar, projenin bölge hayvancılığına sağlayacağı katkıları değerlendirerek köylerin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

SoGreen Mera Projesi ile daha verimli mera alanları oluşturulması ve sürdürülebilir hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.