Uzmanından sivrisinek ısırıklarına karşı korunma önerileri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Habibe Tülin Elmaslar Mert, yaz aylarında sivrisinek ısırıklarına karşı alınabilecek basit önlemlerin önem taşıdığını belirtti.

Mert, AA muhabirine, sivrisineklerle taşınabilen Batı Nil virüsünün çoğu kişide herhangi bir belirtiye neden olmadığını, bazı kişilerde ise grip benzeri belirtiler görülebildiğini söyledi.

Virüsün yabani ve göçmen kuşlar aracılığıyla taşınabildiğini anlatan Mert, kuşları ısıran sivrisineklerin virüsü insanlara ve atlara bulaştırabildiğini ifade etti.

Bulaşmada rol oynayan Culex cinsi sivrisineklerin Trakya’da da bulunduğunu aktaran Mert, sivrisinek ısırıklarından korunmak için özellikle akşam saatlerinde bazı tedbirler alınabileceğini dile getirdi.

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Mert, "Sivrisinekler günün 24 saati aktif olmuyor. Genellikle akşam serinliğinde, hava kararmak üzereyken aktif hale geliyorlar. O saatlerde mümkünse açık alana çıkılmaması, çıkılacaksa uzun kollu ve vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesi, koruyucu losyonların kullanılması gerekiyor." dedi.

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmediğini vurgulayan Mert, yaklaşık yüzde 20'sinde baş ağrısı, halsizlik, üşüme ve titreme gibi grip benzeri belirtilerin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

İleri yaştakiler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı daha dikkatli olmasını öneren Mert, bahçe ve çevrede sivrisineklerin üremesine imkan sağlayabilecek su birikintilerinin de ortadan kaldırılmasının faydalı olacağını belirtti.

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Tarım arazilerinde çalışanlara da mümkünse işlerini gündüz saatlerinde yapmalarını öneren Mert, "Özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış veya kronik hastalığı olan kişilerin sivrisinek ısırıklarından korunmasına dikkat etmesi gerekiyor. Sinek ısırıklarından koruyucu losyonlar sürebilirler." ifadelerini kullandı.