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        Edirne Tarım Müdürü Köse, Bulgaristan'da ADAPTAGRI eğitimine katıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ADAPTAGRI Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Edirne Tarım Müdürü Köse, Bulgaristan'da ADAPTAGRI eğitimine katıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ADAPTAGRI Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı.

        Dobruca Tarım ve İşletme Okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan tarım sektörü temsilcileri bir araya geldi.

        Eğitimde iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, akıllı tarım uygulamaları, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve dijital teknolojilerin tarımda kullanımı ele alındı.

        Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen ADAPTAGRI Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Karadeniz Havzası'nda tarla bitkileri üretiminde kuraklık, su kıtlığı ve aşırı sıcaklık gibi iklim kaynaklı risklere karşı uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Programda ayrıca, proje ortakları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ile iklim değişikliğine uyum odaklı ortak stratejilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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