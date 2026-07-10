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        Trakya Üniversitesinde akademik yükseltme töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılında akademik yükseltme almaya hak kazanan öğretim üyeleri için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde akademik yükseltme töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılında akademik yükseltme almaya hak kazanan öğretim üyeleri için tören düzenlendi.

        Balkan Kongre Merkezindeki tören, saz ve ses sanatçısı Emre Çam ile ekibinin müzik dinletisiyle başladı.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, akademisyenliğin sabır ve azim gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

        Bilimsel üretimin zaman ve emek istediğini belirten Hatipler, akademik yükseltmelerin yalnızca bir unvan değil, yıllar süren çalışmanın ve kararlılığın karşılığı olduğunu ifade etti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da akademik kariyerin uzun yıllara yayılan emek, sabır ve özverinin birikimi olduğunu belirterek, akademik yükseltme alan öğretim üyelerini tebrik etti.

        Konuşmaların ardından akademik yükseltme almaya hak kazanan öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi, belgeleri takdim edildi.

        Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Programa Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya, 2003-2023 yıllarında Kırcaali Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Hasan Azis, dekanlar, okul müdürleri, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

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