Edirne Vali Yardımcısı Büyüknalçacı'dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret
Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, İl Müdürü Harun Tohumcu ve müdür yardımcılarıyla bir süre görüştü.
Müdürlüğün çalışmaları ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Büyüknalçacı, daha sonra kurum personeliyle tanışarak yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret, personelle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.
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