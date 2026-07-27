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        İpsala'da 5 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplandı

        İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır ve Koyuntepe köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        İpsala'da 5 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplandı

        İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır ve Koyuntepe köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelindeki yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        Kocahıdır - Koyuntepe grup yolunun sıcak asfaltla kaplandığı aktarılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarına Keşan ilçesindeki Türkmen ve Gündüzler köyleri arasındaki yolda devam edeceği kaydedildi

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