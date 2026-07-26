Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş: 26.07.2026 - 16:45 Güncelleme:
Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Merkeze bağlı Korucu köyünde sulama amacıyla kullanılan gölette çok sayıda balığın öldüğünü gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.
Ölen balıkların bazılarının kıyıya vurduğu, bazılarının ise suyun içinde olduğu görüldü.
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