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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Türk Kızılayı kan bağışı aracını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Türk Kızılayı kan bağışı aracını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Türk Kızılay tarafından "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bağışları kabul eden aracı ziyaret etti.

        Kan bağışında bulunan vatandaşlara ve Türk Kızılay personeline teşekkür eden Özcan, tüm Keşanlıları iyilik hareketine destek olmaya davet etti.

        - Edirne'de vektörle mücadele sürüyor

        Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Biriminin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer vektörlere yönelik mücadele çalışmaları yıl boyunca kesintisiz devam ediyor.

        Yürütülen mücadele programının, yalnızca yaz aylarında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından ibaret olmadığı, larva mücadelesinin, kış aylarından itibaren hayvan ahırları, metruk yapılar, rögarlar, kanallar ve sulak alanlarda aralıksız devam ettiği belirtildi.






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