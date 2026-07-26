Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, belediye tarafından düzenlenen yaz spor okulu antrenmanına katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulu futbol antrenmanını ziyaret eden Geldi, öğrencilerle sohbet etti.



Açıklamada, yaz spor okulu kapsamında futbolun yanı sıra yüzme eğitimlerinin de sürdüğü belirtildi.



- Kortal, bronz madalya kazandı



Uzunköprülü judocu Hiranur Kortal, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.



Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta düzenlenen Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Kortal, Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve milli takıma seçildi.



Milli sporcu Kortal'ın, ağustos ayında gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

