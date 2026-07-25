Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zaferin Son Cephesi: Lozan Antlaşması" başlıklı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zaferin Son Cephesi: Lozan Antlaşması" başlıklı konferans düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Karaağaç Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Lozan Barış Antlaşması'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden bir belge olduğunu belirtti.

        Hatipler, Lozan'ın yalnızca bir barış antlaşması olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını uluslararası hukuk nezdinde güvence altına alan tarihi bir diplomatik başarı niteliği taşıdığını ifade etti.

        Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının güvence altına alındığını belirtti.

        Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kendi iradesiyle seçtiği temsilcilerin tanınması konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığını aktaran Şerif, azınlığın haklarını ve kimliğini koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Şallı, "Zaferin Son Cephesi: Lozan Antlaşması" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Şallı, sunumunda Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele sürecindeki yeri ile Türk diplomasi tarihindeki önemine değinerek, antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası alanda kabul edilmesini sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

        Program, Lozan Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        - Edirne'de Doğal Afet Takip Sistemi Toplantısı düzenlendi

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen Doğal Afet Takip Sistemi (DATS) Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse'nin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Sibel Erfa'nın da yer aldığı toplantıda, Doğal Afet Takip Sistemi'nin işleyişi ele alındı.

        Toplantıda, doğal afetlerin kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik uygulamalar ile sistemin etkin kullanımına ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

        Programda ayrıca, Doğal Afet Takip Sistemi'nin tarımsal afetlerin izlenmesi ve kayıt süreçlerine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı
        Edirne Valisi Sezer, Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi
        Gezgin arıcı ailelerin Edirne'de bal mesaisi sürüyor
        Gezgin arıcı ailelerin Edirne'de bal mesaisi sürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa