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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyüknalçacı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ve müdür yardımcılarıyla bir süre görüştü.

        Toplantının ardından kurum personeliyle bir araya gelen Büyüknalçacı, yürütülen çalışmalar ve kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret, personelle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

        - Havsa'da yerli mısır tohumu için demonstrasyon parseli oluşturuldu

        Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, yerli ve milli mısır tohumu çeşitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon parseli oluşturuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Musulça köyünde kurulan demonstrasyon parselinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile teknik personel, ekili alanın gelişimini kontrol etti.

        Açıklamada, özellikle ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliği yapılan köylerde yerli tohum kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan çalışmanın, üreticilere örnek olmasının hedeflendiği belirtildi.

        - İba Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

        İba, AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, belediye meclis üyeleri ve il teşkilatı üyeleriyle Bedesten Çarşısı'ndaki esnafla bir araya geldi.

        Ziyarette esnafın talep ve önerilerini dinleyen İba, vatandaşlarla da sohbet etti.

        İba, Bedesten Çarşısı'nın asırlardır ticaretin, alın terinin ve bereketin buluştuğu önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, esnafa hayırlı işler diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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